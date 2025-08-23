Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandine oggiAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
Cronaca"Pianificazione urbanistica più a misura delle imprese turistiche"
23 ago 2025
GIACOMO MASCELLANI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. "Pianificazione urbanistica più a misura delle imprese turistiche"

"Pianificazione urbanistica più a misura delle imprese turistiche"

Sui temi dello sviluppo economico che ruota in gran parte attorno al turismo, interviene Alan Sacchetti, 50 anni, imprenditore socio...

Sui temi dello sviluppo economico che ruota in gran parte attorno al turismo, interviene Alan Sacchetti, 50 anni, imprenditore socio...

Sui temi dello sviluppo economico che ruota in gran parte attorno al turismo, interviene Alan Sacchetti, 50 anni, imprenditore socio...

Sui temi dello sviluppo economico che ruota in gran parte attorno al turismo, interviene Alan Sacchetti, 50 anni, imprenditore socio titolare della ditta Sacchetti Lucio, rieletto lo scorso anno presidente di Confartigianato Cesenatico. Lo affiancano nel consiglio direttivo gli imprenditori Marco Bissoni, Barbara Burioli, Luca Forlani, Cinzia Lucchi, Lara Fanti, Angelo Zoffoli e Martina Montanari, mentre la responsabile della sede è Francesca Barbetta.

"Per favorire la crescita del tessuto produttivo valorizzando le imprese – dice Sacchetti –, noi ribadiamo la richiesta di un territorio più favorevole al fare impresa, di investire nella sfida educativa e nell’attuazione di un modello di sviluppo più sostenibile e circolare, e del welfare di comunità. Gli appalti è bene che coinvolgano maggiormente le aziende del luogo e la pianificazione urbanistica deve incentivare le imprese turistiche e dell’indotto. Servono anche parcheggi per rendere più fruibili i punti vendita artigianali e commerciali. La peculiarità di Cesenatico è di essere un grande centro turistico e come tale deve essere riqualificato e potenziato nell’offerta, ma occorre di pari passo sostenere tutto l’indotto.

Confartigianato Cesenatico propone progetti innovativi, il Campus d’impresa, per migliorare il raccordo tra domanda e offerta di lavoro, la comunità digitale come rete fra associazione e imprese, in stretta sinergia con i principali interlocutori istituzionali in ambito digitale e che quest’anno sta lavorando su un progetto che riguarda l’intelligenza artificiale, e lo Sportello Sostenibilità, un centro specializzato nell’erogazione di servizi e consulenze in tema di sostenibilità economica, ambientale e sociale. Fra le iniziative di valenza turistica, siamo in prima linea con la fiera internazionale Ciclo e Vento".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TurismoEconomia circolare