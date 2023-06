Piano asfalti 2023: domani partono i lavori in via Mazzini

Entra nel vivo il Piano asfalti 2023. Domani cominceranno i lavori in via Mazzini, dopo che un anno fa erano terminate le operazioni per la realizzazione del sistema fognario; prima di procedere si sono dovuti attendere i tempi tecnici per l’assestamento del terreno. Oltre a via Mazzini, le maestranze procederanno alla bitumatura di alcuni tratti di viale Carducci, via Bramante a Valverde e di via Saffi. Martedì inizierà anche il ripristino della pavimentazione in porfido nei marciapiedi sul lungomare in centro.