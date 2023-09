Piano asfalti 2023, lavori nella frazione di Sala

A Cesenatico continuano i lavori sul piano asfalti 2023 e nel mese di settembre prenderà il via un intervento dedicato alla frazione di Sala con l’asfaltatura di via Campone nel tratto tra l’intersezione con via Stradone e via Vetreto. I lavori coinvolgeranno anche i marciapiedi. Il piano asfalti 2023 interviene su 20.000 mq. di sedi stradali in tutta la città e nelle frazioni, circa 1300mq. tra manutenzione dei marciapiedi e sistemazioni del porfido. Si interverrà anche sugli arredi urbani. Il consorzio Con.co.s di Santarcangelo si è aggiudicato l’appalto con un ribasso del 4,95% e il totale dell’investimento del Comune sarà di 900mila euro, una cifra che si conferma importante.

Dice il sindaco Gozzoli: "Metteremo in campo ulteriori lavori legati al piano asfalti concentrandoci sulla frazione di Sala. Si tratta di un tratto stradale di competenza provinciale di cui ci facciamo carico come municipio nell’ambito di un accordo con la Provincia. Sempre con la Provincia stiamo proseguendo i lavori per la rotonda di via Fiorentina e via Fossa. In continuità anche con il precedente mandato, stiamo riservando sempre risorse importanti per le nostre strade e i nostri marciapiedi: è un lavoro continuo e costante, un passo alla volta. Credo che in questi anni la situazione sia nettamente migliorata e lavoriamo per continuare su questa via, passo dopo passo".

e. p.