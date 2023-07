Piano asfalti 2023, ultimati lavori in viale Carducci e via Saffi

Sono stati ultimati i lavori di asfaltatura in viale Carducci per il Piano asfalti 2023 e sono stati realizzati interventi anche in via Saffi e in via Bramante. Dopo le asfaltature, sono entrate in azione le squadre di operai per realizzare la segnaletica orizzontale e le linee per i parcheggi. A Ponente è stata asfaltata via Mazzini e via Magellano dove ci sono gli impianti sportivi ed il parco Atlantica, con nuovi posti auto nella parte in cui la strada è più ampia. Altre squadre stanno ripristinando tratti di marciapiedi in porfido sul lungomare.