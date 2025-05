Piano asfalti, conclusi i lavori in diverse strade

Si sono conclusi i lavori straordinari in alcune strade della città, nell’ambito del Piano asfalti 2025, previsti in orario notturno per non gravare sul traffico cittadino e per non creare disagi. In diversi turni si è lavorato dalle 20 alle 6 con divieti temporanei di transito nel sottopasso di viale Trento, nella grande rotatoria sotto al cavalcavia della Statale in corrispondenza con la via Cesenatico, nella rotatoria di via Fossa nel raccordo verso il cavalcavia di Valverde e in viale Torino. Altri interventi sono previsti questa settimana di giorno.