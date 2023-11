Piano asfalti da 768mila euro: "Rinforziamo le strade di collina"

A Sogliano Comune e Provincia operano insieme per la manutenzione delle strade provinciali. Si stanno realizzando interventi sulla SP79 Santa Maria Riopetra per 400mila euro. Si tratta dell’ultimo intervento di straordinaria manutenzione stradale con il quale si completano lavori per un importo complessivo di 768mila euro sulle strade provinciali soglianesi, sulla sp11 nei tratti da Sogliano capoluogo a Barbotto, sulla sp9 La Ciocca e sulla sp30 Passo del Grillo. Dice Tania Bocchini sindaca di Sogliano al Rubicone: "Contestualmente, a causa della terribile alluvione di maggio, siamo intervenuti con lavori di somma urgenza sulla sp88 Alto Uso in corrispondenza di Montetiffi per ripristinare il collegamento a seguito del collasso della strada con un investimento di 400mila euro e il ripristino del cedimento della carreggiata sulla sp30 in località Vignola. Inoltre ricordiamo che nei primi mesi dell’anno sono stati completati l’intervento di consolidamento di una scarpata sulla sp11 in località Curto e l’importante lavoro di ristrutturazione del Ponte della Ciocca che ha superato un milione di euro. Nonostante l’alluvione ci abbia messo in difficoltà, stiamo rispettando i piani di manutenzione ordinaria programmati". Poi ha concluso la sindaca Tania Bocchini: "La montagna ha la necessità di rafforzare le opere di asfaltatura e manutenzione su queste strade che rappresentano il principale collegamento alla pianura. Il Comune ha contribuito con uno stanziamento di 150mila euro nel 2023 e 150mila euro nel 2024. Il prossimo anno sono in previsione lavori sulla sp139 Montepetra e sulla sp13 Ponte Uso".

e.p.