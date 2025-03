Piano asfalti, iniziati gli interventi. Le vie interessate

Iniziati i lavori previsti dal Piano asfalti. La Romagnola Strade che detiene la commessa ha aperto il cantiere per eseguire i lavori sulla pavimentazione in porfido del parcheggio di piazza del Monte e nella prima parte di via della Repubblica. L’intervento riguarda la parte del parcheggio dove ci sono i bagni pubblici e la pavimentazione deve essere recuperata per garantire il decoro ma anche per evitare cadute ai pedoni. Previsti lavori nelle vie Marconi, Roma e alla rotonda tra viale della Repubblica e viale Bologna.