Piano Asfalti, lavori in centro e a Valverde

Occhio al cartello. Oggi iniziano alcuni lavori di asfaltatura in viale Carducci nell’ambito del Piano asfalti 2023 e sono previsti interventi anche in via Saffi in centro e in via Bramante a Valverde. Operai sono al lavoro per ripristinare alcuni tratti di marciapiedi sul lungomare dove le radici dei pini continuano a fare danni consistenti. Proseguono anche i lavori di asfaltatura in via Mazzini a Ponente, dove erano stati eseguiti importanti lavori per la fogna bianca per il progetto del Waterfront, che servirà a smaltire le acque piovane.