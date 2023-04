Piano asfalti, presto i lavori in via Saffi

Martedì inizieranno i lavori del Piano asfalti, che riguardano via Saffi nel tratto compreso tra via Milano e via Torino. Nei giorni successivi i lavori si sposteranno a Sala in via Fiorentina e via Rigossa. Si interverrà su 20mila metri quadrati di strade e 1.300 metri di marciapiedi, con un investimento di 900mila euro. L’appalto se lo è aggiudicato il consorzio Concos di Santarcangelo con un ribasso del 4,95 per cento. Il sindaco Matteo Gozzoli sottolinea l’importanza dei lavori: "Dal 2017 a oggi negli asfalti abbiamo investito 6 milioni e vogliamo continuare a migliorare le nostre strade".