’Piano asfalti’, sono iniziati i lavori

Sono iniziati i lavori del Piano asfalti, che riguardano via Saffi tra via Milano e via Torino in zona centro Boschetto, via Fiorentina e via Rigossa nelle campagne di Sala e poi in altri quartieri. Il progetto prevede lavori su 20mila metri quadrati di strade e 1.300 metri di marciapiedi, con un investimento di circa 900mila euro. L’appalto se lo è aggiudicato il consorzio Concos di Santarcangelo, offrendo un ribasso del 4,95%. Negli ultimi 6 anni l’Amministrazione ha investito 6 milioni per le strade.