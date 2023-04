"Piano casa generico e inconcludente"

"Non è stata sufficiente l’approvazione da parte della maggioranza di nove dei diciotto emendamenti presentati dal Gruppo Lega per ottimizzare il documento della Giunta Lattuca sull’emergenza abitativa che consideriamo tuttora generico e inconcludente. Di qui il nostro voto negativo anche se il testo è migliorato in alcune sue parti grazie ai nostri emendamenti". Così in una nota i consiglieri Antonella Celletti, Enrico Sirotti Gaudenzi e Fabio Biguzzi.

"Abbiamo elaborato questa articolata serie di modifiche dopo il netto rifiuto dell’amministrazione di riscrivere il testo insieme, maggioranza e opposizione. Un campanello d’allarme che ci ha fatto pensare che il documento non fosse altro che uno specchietto per le allodole e che i veri nodi del problema ‘casa’ rimanessero in sospeso".

Secondo i consiglieri leghisti "l’amministrazione Lattuca continua per la sua strada lastricata di promesse e proclami molto ideologici ma scarsamente collegati alla realtà. E’ sempre più evidente che il Pd cesenate, padre padrone dell’amministrazione, si sta dibattendo in serie difficoltà, anche se può contare su uno storico zoccolo duro di consenso acritico. Ma i limiti della sua classe dirigente sono palesi, come emerge dal continuo stravolgimento delle ragioni dell’avversario per poterlo attaccare e delegittimare non riuscendo a contestarlo nel merito concreto delle attività e delle proposte politiche".