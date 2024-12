Piano casa nazionale: le città dell'Alleanza Municipalista presentano 5 proposte al Governo

"Serve un piano casa nazionale". Lo chiedono le città aderenti all’Alleanza Municipalista che hanno stilato cinque proposte raccolte in un sito web dedicato (pianocasanazionale.it).

Per farle conoscere, assessore e assessori di molte città italiane, insieme a sindacalisti e attivisti per il diritto all’abitare, questa mattina si sono dati appuntamento a Roma, davanti al Parlamento, per prendere parte al sit-in organizzato, nel corso del quale le Città hanno invitato la neocostituita assemblea di Anci a discutere le proposte chiedendo un incontro nel merito al Ministro per le politiche abitative Matteo Salvini. Per il Comune di Cesena ha preso parte l’Assessora alle politiche giovanili e ai progetti europei Giorgia Macrelli.

Le 5 proposte delle città presentate al Governo e al Parlamento sono le seguenti: