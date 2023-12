Piano neve al via, 70 mezzi privati mobilitati per la pulizia

Cesena, 15 dicembre 2023 – Nel territorio cesenate è purtroppo ormai diventato fin troppo noto che l’impatto della natura possa essere devastante e non soltanto a causa dell’alluvione dello scorso maggio.

Piano neve al via

Nel 2012 la città e tutto il suo circondario vennero sommersi da una nevicata senza precedenti, che fortunatamente non causò vittime, ma che generò danni per milioni di euro, isolamenti di comunità e una interminabile serie di prolungati disagi. Dal momento che quello che è stato è ben difficile da dimenticare, la preparazione del tradizionale piano antineve varato dall’amministrazione comunale è tutt’altro che un semplice atto formale.

Le procedure del piano neve comunale verranno attivate in occasione dei primi fenomeni nevosi con lo scopo di garantire la circolazione nei 600 chilometri di strade principali e l’accesso alle scuole e agli edifici pubblici, agli ospedali e alle case di riposo. Sono 71 i mezzi privati esterni che entreranno in azione per ripulire le arterie di colazione in caso di consistenti fenomeni.

«Il piano neve e ghiaccio – spiega l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri – segue uno schema ormai consolidato e si attiva, in previsione di gelate o in presenza di nevischio, con l’obiettivo di creare tutte le condizioni perché i cittadini, anche in caso di copiose e continue nevicate, possano spostarsi in piena sicurezza. Nonostante si tratti di uno schema ben rodato è comunque fondamentale la collaborazione dei cittadini, soprattutto nel caso di abbondanti nevicate e di conseguenza di criticità diffuse sul territorio".

Per assicurare un intervento tempestivo e al fine di creare il minor numero di disagi, il Comune, oltre ai mezzi adatti alla pulizia dei cavalcavia e alla rimozione della neve dai parcheggi periferici destinati al ricovero dei mezzi pesanti in transito lungo l’E45 o l’autostrada, si è dotato di mezzi per intervenire anche lungo i percorsi ciclopedonali e nelle vie che presentano dimensioni ridotte. Per quanto riguarda gli aspetti operativi, la fase di preallarme viene attivata in base alle previsioni meteo: a quel punto scattano i preavvisi agli addetti ai lavori. Quando il manto nevoso raggiunge lo spessore di 3-4 centimetri, vengono invece avviate tutte le procedure di intervento. La fase di allarme prevede infine anche l’impiego di personale esterno a supporto dei tecnici del settore e l’attivazione di ulteriori linee telefoniche per ricevere le segnalazioni dei cittadini (che possono avvalersi anche della piattaforma Cesena Segnala). I mezzi spazzaneve entrano dunque in azione solo quando si è depositata a terra una quantità di neve sufficiente per poter essere rimossa. Il livello stimato è di 4-5 centimetri. Intervenire troppo in anticipo sarebbe invece controproducente.

«È garantito - spiega l’amministrazione comunale - anche lo spargimento preventivo di sale con funzione antighiaccio nei tratti critici in pendenza (sottopassi, sovrappassi, ponti,) e in alcuni percorsi di importanza nevralgica per la viabilità riportati in un apposito elenco con l’indicazione del mezzo più idoneo ad effettuare il servizio. A questo proposito sono stati individuati alcuni punti critici per la viabilità: sarà cura degli operatori dedicare una particolare attenzione agli stessi effettuando, per quanto possibile, un maggior numero di passaggi con il mezzo.

A disposizione nel magazzino comunale di via Sorrivoli ci sono circa 1200 quintali di sale da spargere sulle strade all’occorrenza.