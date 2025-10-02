Piano per l’uso degli spazi: "Attività in ogni palestra"

Dalla cogestione per i prossimi nove anni della pista di atletica insieme alla Federazione Italiana Triathlon a un nuovo approccio per garantire spazi adeguati a ogni disciplina nella varie palestre cittadine: il Comune si prepara a tracciare un diverso modello per lo sport cesenate.

A tirare la fila del progetto c’è l’assessore Christian Castorri, che ieri ha illustrato il piano in commissione consiliare, in attesa di proporne l’approvazione durante il consiglio comunale del 9 ottobre.

Castorri, in relazione alla pista di atletica si aprono nuovi scenari?

"Credo che potremmo rappresentare un caso di studio anche per altre città italiane perché in effetti il percorso che abbiamo intrapreso può davvero segnare una svolta nel modo di affrontare il tema dell’utilizzo e della valorizzazione degli impianti sportivi".

Si apriranno nove anni di cogestione insieme alla Federazione Italiana Triathlon.

"Il ruolo della Fitri è stato cruciale: ogni federazione sportiva nazionale ha avuto la possibilità di appoggiare un solo progetto in ambito nazionale e il modo del triathlon ha optato per Cesena, garantendo alla nostra città un enorme valore aggiunto che si quantifica prima di tutto nell’ottenimento di un contributo di quattro milioni di euro grazie al quale abbiamo potuto affrontare l’importante intervento di restyling della pista, abbinato alla costruzione di una palestra ex novo".

In cosa consiste la co gestione?

"Il Comune e Fitri lavoreranno insieme partendo da paletti ben precisi che riguardano per esempio l’uso gratuito per le scuole. Definiremo le tariffe orarie e opereremo in modo da garantire spazi e piena accessibilità a tutti. Il rifermento è per esempio all’Atletica Endas Cesena e a Cesena Triathlon, ma anche all’utenza libera".

L’amministrazione comunale corrisponderà una somma di 80mila euro annui alla Federazione Italiana Triathlon come co-partecipazione alle spese di gestione. E si accollerà gli interventi di manutenzione straordinaria.

"Fin qui il Comune aveva versato un importo di 40mila euro ai gestori della pista. Sì, ora la cifra è raddoppiata, ma intanto l’ammontare verrà periodicamente rivisto, anche in ottica degli introiti incassati. Penso per esempio alla palestra che sarà pronta entro l’inizio del 2026 e che genererà entrate in base agli accessi. La scelta da parte della federazione Italiana Triathlon di appoggiare il nostro progetto ci ha permesso di incassare un contributo di quattro milioni euro, molto superiore agli importi che verranno versati nei prossimi nove anni".

L’impianto diventerà anche centro federale del triathlon: ci saranno spazi per tutti?

"Si, senza dubbio".

Ci sono palestre, anche nuove o ristrutturate, non compatibili con alcune discipline.

"Anche per questo vogliamo ridisegnare la mappa della gestione degli impianti, un lavoro che contiamo di portare a termine entro la primavera, insieme alle società. L’idea è individuare palestre da destinare in via prioritaria a un tipo di sport, in modo da facilitare gli aspetti logistici". Un esempio?

"La seconda struttura legata alla scuola di via Anna Frank. La prima, che sarà pronta tra pochi mesi, non potrà essere destinata al basket, quella invece potrebbe diventare una nuova ‘casa’ per la pallacanestro cittadina".

Lo sport è sempre più interconnesso alla vita delle famiglie.

"Il tema della mobilità è strategico. Vogliamo riorganizzare percorsi e orari dei bus in modo da garantire di raggiungere gli impianti ottimizzando i tempi e inoltre pensiamo a realizzare nei pressi di delle principali palestre aule studio da mettere a disposizione degli atleti . Il recente caso proposto dal Torresavio è emblematico. E farà da apripista"