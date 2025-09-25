Piano straordinario per il verde: abbattimento per le piante malate

Estate, niente vacanze

Matteo Naccari
Estate, niente vacanze
Cesena
CronacaPiano straordinario per il verde: abbattimento per le piante malate
25 set 2025
REDAZIONE CESENA
La giunta ha approvato un investimento di 200mila euro. Tra gli interventi anche la. staccionata in piazza Marconi.

Il Comune investe 200mila euro per dei lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico. Il progetto è stato approvato ieri mattina dalla giunta e i lavori sono affidati alla società municipalizzata Cesenatico Servizi, che li eseguirà in parte con le proprie maestranze ed in parte contattando ditte specializzate. Verranno sostituite alberature secche e danneggiate, prossime al cedimento e quindi pericolose, con altre specie idonee, e si procederà con gli abbattimenti delle piante ammalorate dopo le ondate di maltempo. Nelle aree verdi di viale Torino sarà sostituita la staccionata fatiscente, mantenendo i varchi carrabili per consentire l’accesso dei mezzi per la manutenzione dell’area. Sarà rifatta anche la staccionata dell’area verde in piazza Marconi e si procederà alla riqualificazione completa dello steccato per la divisione interna del giardino dell’asilo nido Piccolo Mare con l’utilizzo di plastica riciclata e un cancelletto di divisione. Nelle aree dei parchi dedicate ai cani, sarà installata una rete metallica all’interno dell’area verde in via San Benedetto per creare una nuova area di sgambamento a Cannucceto e verranno riqualificati gli arredi dell’area sgambamento cani all’interno del Parco del Pettirosso a Madonnina. Il sindaco Matteo Gozzoli ha sottolineato che il piano di manutenzione straordinaria del verde è stato messo a punto dai tecnici comunali insieme a Cesenatico Servizi, dopo dei sopralluoghi sul territorio e la raccolta delle segnalazioni di comitati di zona e cittadini. L’obiettivo è risolvere alcune criticità e migliorare fruibilità e sicurezza. I 200mila euro sono finanziati per metà grazie a fondi di Protezione civile e metà con risorse comunali.

g.m.

Protezione Civile