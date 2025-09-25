Piano straordinario per il verde: abbattimento per le piante malate

Il Comune investe 200mila euro per dei lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico. Il progetto è stato approvato ieri mattina dalla giunta e i lavori sono affidati alla società municipalizzata Cesenatico Servizi, che li eseguirà in parte con le proprie maestranze ed in parte contattando ditte specializzate. Verranno sostituite alberature secche e danneggiate, prossime al cedimento e quindi pericolose, con altre specie idonee, e si procederà con gli abbattimenti delle piante ammalorate dopo le ondate di maltempo. Nelle aree verdi di viale Torino sarà sostituita la staccionata fatiscente, mantenendo i varchi carrabili per consentire l’accesso dei mezzi per la manutenzione dell’area. Sarà rifatta anche la staccionata dell’area verde in piazza Marconi e si procederà alla riqualificazione completa dello steccato per la divisione interna del giardino dell’asilo nido Piccolo Mare con l’utilizzo di plastica riciclata e un cancelletto di divisione. Nelle aree dei parchi dedicate ai cani, sarà installata una rete metallica all’interno dell’area verde in via San Benedetto per creare una nuova area di sgambamento a Cannucceto e verranno riqualificati gli arredi dell’area sgambamento cani all’interno del Parco del Pettirosso a Madonnina. Il sindaco Matteo Gozzoli ha sottolineato che il piano di manutenzione straordinaria del verde è stato messo a punto dai tecnici comunali insieme a Cesenatico Servizi, dopo dei sopralluoghi sul territorio e la raccolta delle segnalazioni di comitati di zona e cittadini. L’obiettivo è risolvere alcune criticità e migliorare fruibilità e sicurezza. I 200mila euro sono finanziati per metà grazie a fondi di Protezione civile e metà con risorse comunali.

g.m.