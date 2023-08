Piano urbanistico Raffica di ricorsi al Tar

di Paolo Morelli

Dopo l’alluvione di maggio c’è il rischio di uno tsunami che potrebbe travolgere il Pug (Piano Urbanistico Generale) dei Comuni di Cesena e Montiano, approvato dal Consiglio Comunale di Cesena il 16 febbraio 2023, in vigore dal 15 marzo a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia- Romagna. Sono ben 16 i ricorsi al Tar, il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna, già notificati ai Comuni di Cesena e Montiano e alla Provincia di Forlì-Cesena e depositati presso il Tar di Bologna. A ricorrere al Tar chiedendo l’annullamento delle norme del Pug che li riguardano sono stati sia dei cittadini che hanno visto eliminata l’edificabilità del loro lotto acquistato come edificabile (con sacrifici e costi ingenti) sia aziende del settore della logistica e della rottamazione che il Piano ha classificato come ‘incongrue’ in quanto non ricomprese nelle aree con destinazione produttiva. Ciò comporta che le aziende in questione potranno continuare l’attività lavorativa attuale, ma non potranno essere cedute a terzi né cambiare settore di operatività rispetto a quello odierno. In pratica il valore delle aziende in questione viene azzerato, con gravissimo danno per i proprietari.

Dieci dei sedici ricorsi sono stati redatti dall’avvocato specializzato in diritto amministrativo Gabriele De Bellis che spiega: "E’ evidente che per le attività classificate ‘incongrue’ ci sia un danno immediato, grave e irreparabile, e anche su questo si basano i ricorsi, ognuno dei quali ha una storia a sé perché le aziende sono ognuna diversa dalle altre".

Qualcuno dice che ci sia una scappatoia, cioè utilizzando il rimedio dell’articolo 53 della legge regionale numero 24 del 21 dicembre 2017 sulla ‘Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio’...

"E’ vero – conferma l’avvocato De Bellis –, l’articolo 53 consente l’approvazione di progetti sia di ampliamento che di nuove costruzioni, ma solo per attività economiche già insediate e da realizzarsi o nella stessa area o in prossimità dell’attività, quindi è assai difficile trovare le condizioni giuste per la sua applicazione: per esempio occorre che non ci sia la possibilità di trasferimento all’interno del territorio comunale. Ma trasferirsi per aziende strutturate come quelle della logistica e della rottamazione significa impegnare capitali molto ingenti che non possono essere recuperati cedendo la vecchia azienda perché non potrà proseguire l’attività, né iniziarne una nuova nella stessa sede: ciò in presenza di attività insediate legittimamente, dotate delle autorizzazioni e dei permessi previsti che, dall’oggi al domani, si trovano ad essere definite incongrue e destinate alla chiusura pur essendo state precedentemente autorizzate. Il Pug può giustamente fare delle scelte urbanistiche per il futuro, ma non certo pregiudicare le attività esistenti e condannarle alla chiusura o comunque alla perdita del loro valore perché impossibilitate ad attuare modificazioni o operazioni aziendali che prevedano cambiamenti dell’attuale assetto aziendale. Tra i vari ricorsi vi sono anche casi in cui le aziende sono soggette a procedure di liquidazione dei beni aziendali per saldare i creditori: la norma del Pug ha azzerato il valore di tali aziende e quindi la prospettiva di recuperare somme da destinare ai creditori, tra i quali gli ex dipendenti in attesa di ricevere le loro spettanze, soggetti quindi anch’essi ulteriormente penalizzati dalla scelta comunale che ha pregiudicato il valore aziendale e quindi l’appetibilità di potenziali acquirenti intenzionati (in precedenza) a partecipare alle procedure di vendita all’asta".

Tra le aziende classificate ‘incongrue’ ce n’è una che si trova fra San Carlo e Borello nei pressi dell’E45, in aperta campagna. Chi l’ha visitata dice "per fortuna che si trova in aperta campagna" perché lavora tubi metallici per realizzare micropali necessari per il consolidamento del terreno, attività di particolare rilievo in Romagna dove ci sono da sistemare centinaia di frane. Quando i tubi metallici vengono movimentati si crea un gran frastuono, gli operai al lavoro sono protetti dalle cuffie, ma chi si trovasse nelle vicinanze no, per cui la presenza di questa impresa in un agglomerato di aziende produttive sarebbe intollerabile. Ora, invece, a protestare potrebbero essere solo i polli che vivono in una allevamento, peraltro distante parecchie decine di metri.