Piano Zadina, terreni e beni di nuovo all’asta

di Giacomo Mascellani

A Cesenatico oggi andranno nuovamente all’asta i terreni e i beni immobili del Piano particolareggiato di Zadina. Andate deserte le aste dello scorso mese di gennaio e prima ancora dell’ottobre del 2022, si aggiunge un altro capitolo di un progetto che non sarà realizzato a causa del fallimento della società che doveva costruire strutture ricettive, villette e attività commerciali, sulla base di un accordo risalente a quindici anni fa.

Complessivamente andranno al miglior offerente terreni edificabili per 25mila metri quadrati e alcuni manufatti non ultimati, per un valore di oltre 3,3 milioni di euro. Le superfici e gli immobili in questa asta sono stati divisi in più lotti. Nel primo c’è un terreno edificabile di 9.489 metri quadri, situato in viale Dei Pini angolo via Mosca, stimato dal perito del tribunale, il geometra Alberto Farolfi, 1 milione e 293mila euro; questa era la base della prima asta, ora scesa a 989mila e 145 euro; in caso di più persone o società interessate al bene, i rilanci minimi dovranno essere di 19.782,9 euro. Il secondo lotto è un terreno edificabile più grande, di 15.274 metri quadrati, situato tra viale dei Pini, viale Stoccolma e via Mosca, stimato dal perito 1 milione e 870mila euro; anche in questo caso tale valore costituiva la base della prima asta, ora è sceso a 1 milione, 430mila e 550 euro; sono previsti rilanci minimi di 28.611 euro, in caso di gara fra più soggetti interessati ad acquistare il bene.

Il curatore del fallimento è Giovanni Lazzarini, mentre il giudice che segue la procedura è la dottoressa Barbara Vacca. Le perizie di Farolfi sono state realizzate sulla base dell’accordo tra il Comune di Cesenatico, lo stesso curatore e la Bcc Ravennate Forlivese e Imolese, firmato il 28 maggio 2021, per modificare l’originaria convenzione urbanistica del 17 gennaio 2008, fra il Comune di Cesenatico e la società immobiliare Rubino, per l’attuazione del piano particolareggiato. Tale accordo si è reso necessario per comporre la vertenza ed evitare inutili contenziosi e duplicazioni di richieste restitutorie.

Nell’interesse di tutte le parti, c’era la necessità di vendere il bene con aste separate in più singoli lotti, svincolati ed autonomamente commerciabili, poiché l’area non ha trovato finora alcun riscontro sul mercato per l’acquisizione nella sua forma intera, in quanto non è facile trovare un imprenditore o una società con disponibilità plurimilionarie. I lotti erano andati all’asta già due volte, nessuno ha formalizzato una offerta. Ora vedremo se ci sono imprenditori interessati, anche alla luce del Piano urbanistico generale recentemente approvato e del rilancio del turismo.