’Pianoforte per colazione’ primo evento ufficiale al Kiosko’ di Longiano

Primo evento ufficiale al Kiosko di Longiano per il pianoforte installato in piazza Tre Martiri. La storica attività, punto di riferimento per eventi musicali live, ha deciso di posizionare un pianoforte fra i tavoli. Si offre così la possibilità di suonare lo strumento e di intrattenere gli ospiti. Da un’idea di Daniele Orlandi, restauratore di strumenti musicali e appassionato pianista, e Andrea Miano, titolare del Kiosko, ’Un piano per colazione’ vuole conciliare la musica d’autore con una buona colazione per iniziare bene la giornata. Il primo appuntamento della serie vedrà protagonista il pianista Alex Grilli che, dalle 8.30 alle 19 di questa mattina allieterà i presenti. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook e Instagram del Kiosko.

e. p.