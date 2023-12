Piantano rose e curano l’ambiente Compagnia della Crocina al lavoro

Con l’arrivo dell‘inverno, ultimi lavori per la lunga stagione 2023 da parte dei volontari (pensionati) della ’Compagnia della Crocina’ di Bagno di Romagna (nella foto), prima della sospensione del loro lodevole impegno per la propria comunità, in specie per la manutenzione degli arredi urbani. In particolare, alcuni giorni fa i dinamici ed encomiabili pensionati bagnesi hanno provveduto ai lavori di manutenzione e riparazione di alcune panchine in legno, che si trovano nei pressi del ponte che scavalca il fiume Savio vicino all’hotel Euroterme. La ’Compagnia della Crocina’ ha rivolto, altresì, le proprie cure alla manutenzione di arredi floreali.

Dice il loro portavoce, Alfredo Bertozzi: "La Compagnia della Crocina non si ferma ed è ancora in campo per aiutare. Di recente abbiamo provveduto alla potatura delle numerose piantine di rose e alla sistemazione della rotonda d’ingresso al paese di Bagno, situata fra Via Lungosavio e Via Circonvallazione. Appuntamento a maggio 2024 per una nuova fioritura delle rose". Inoltre, prima di andare ’in letargo’ per questo periodo invernale, i volontari della ’Compagnia della Crocina’ hanno provveduto ai lavori per l’illuminazione, con suggestive luminarie natalizie, della rotonda sud di Bagno, situata fra Via Circonvallazione e Via Lungosavio. Dice Alfredo Bertozzi, il portavoce della ’Compagnia della Crocina’: "Quella del 2023 è stata una stagione piuttosto impegnativa, ma abbiamo ancora tanto entusiasmo e non ci fermeremo. Diamo appuntamento alla prossima primavera, augurando a tutti buone feste e un felice e sereno anno nuovo".

Gilberto Mosconi