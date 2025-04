Pianti e urla: cinquanta rom ‘assaltano’ il pronto soccorso dell’ospedale Bufalini

Cesena, 1 aprile 2025 – Per l’ennesima volta al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini si sono vissute ore di tensione che hanno messo a dura prova i sanitari. Non si è trattato di un episodio di aggressione e violenza come altre volte, anche recentemente, ma la situazione è parsa subito decisamente fuori dall’ordinario quando, ieri mattina, il reparto di emergenza del Bufalini è stato letteralmente invaso da decine di persone della comunità rom di Rimini, in grande stato di agitazione e dolore per la sorte di un ragazzino di 15 anni in gravi condizioni per un incidente stradale avvenuto a Rimini.

Pronto soccorso inaccessibile

Lo stazionamento di un gran numero di persone in una zona ristretta, sia pure senza atteggiamenti aggressivi, ma con comprensibile dolore, ha rischiato di mandare in tilt il reparto. Sono intervenuti in forze carabinieri e polizia che, con grande tatto e professionalità, hanno convinto i rom ad allontanarsi verso l’entrata principale dell’ospedale, liberando così l’accesso al pronto soccorso.

I nomadi della comunità riminese si sono riversati al Bufalini per portare sostegno alla famiglia del ragazzino ferito, ricoverato nella notte di sabato per un gravissimo trauma cranico in conseguenza di un incidente stradale avvenuto a Rimini.

Il 15enne era stato operato una prima volta alla testa e ieri è stato sottoposto a un secondo delicatissimo intervento. Nessuno dei 50 rom appartenenti a diverse famiglie, tutte residenti a Rimini, ha manifestato rabbia e atti violenti nei confronti del personale medico, infermieristico e ausiliario. Il problema è che erano talmente tanti che ostruivano l’accesso al pronto soccorso, provocando dunque disagio ai sanitari e agli stessi utenti dei servizi di emergenza.

Come sta il ragazzino

Le condizioni del giovanissimo ricoverato sono apparse subito gravissime ai sanitari del Bufalini. Quando i medici hanno comunicato ai familiari che la situazione era molto preoccupante, la madre del 15enne si è sentita male ed è stata subito soccorsa. Attorno a lei si sono però assiepati numerosi familiari, parenti e amici altrettanto affranti e preoccupanti. Pazienti e passanti hanno assistito a scene di disperazione e pianto. Ma la ressa formatasi ha bloccato l’accesso al pronto soccorso. A quel punto le forze dell’ordine che vigilavano sulla situazione sono intervenute convincendo i rom ad allontanarsi senza alcuna protesta.

La situazione di tensione ieri è stata risolta positivamente, ma nei giorni scorsi si sono ripetuti episodi che hanno messo in difficoltà gli operatori sanitari, vittime di aggressioni verbali e fisiche. Su questi temi lunedì scorso la Cisl Romagna ha organizzato un presidio davanti al pronto soccorso, chiedendo maggiore tutela per tutti i sanitari.

Il sindacato: vergogna

"E' giunto il momento di ripristinare i posti di polizia all'interno degli ospedali - tuona Gianluca Giuliano, segretario nazionale di Ugl Salute - Non è più possibile lavorare con la paura di essere aggrediti durante lo svolgimento del proprio lavoro. E’ una vergogna. Abbiamo bisogno di sicurezza e pene ancora più severe".