Beppe Tassi
Le risposte di Birmingham
Cesena
Piantumazioni nei quartieri: "Duecento nuovi alberi in città. Li hanno richiesti i cittadini"
28 set 2025
REDAZIONE CESENA
  Piantumazioni nei quartieri: "Duecento nuovi alberi in città. Li hanno richiesti i cittadini"

Gli assessori a lavori pubblici e ambiente: "In alcune vie si erano verificati abbattimenti che verranno compensati. Procede anche nei parchi il potenziamento del verde pubblico".

L’assessore all’ambiente Andrea Bertani

Saranno più di 200 gli alberi che verranno piantati nel territorio comunale di Cesena, nell’ambito di un intervento promosso dall’amministrazione comunale per la valorizzazione e l’incremento del patrimonio arboreo cittadino.

La nuova piantumazione, che risponde anche a segnalazioni e richieste specifiche da parte dei cittadini anche in vie dove si sono verificati abbattimenti di piante, interesserà numerose zone del Comune, con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale e rendere più vivibili le aree urbane soprattutto nei mesi più caldi dell’anno. I nuovi alberi saranno distribuiti in diversi quartieri: Case Finali, Case Missiroli, Centro, Ippodromo, Le Terrazze, Fiorita, Lizzano, Macerone, Madonna delle Rose, Osservanza, Ponte Abbadesse, Ponte Nuovo, San Mauro, San Rocco e Vigne.

"È questo – commentano gli assessori ai lavori pubblici Christian Castorri e alla Sostenibilità ambientale Andrea Bertani – un intervento diffuso e significativo per tutta la città che interesserà anche strade come via Certaldo, dove si è proceduto all’abbattimento di alcuni esemplari. In molti casi, invece, l’azione sarà mirata a potenziare il patrimonio arboreo di parchi pubblici, aree verdi adiacenti a edifici scolastici e spazi comunali".

L’intervento comporta un investimento di 228 mila euro

Dal 2019 al 2024, i parchi e i giardini comunali di Cesena hanno registrato uno sviluppo di superficie: si è arrivati infatti a 4.011.135,00 metri quadri, con prevalenza dei parchi attrezzati, in cui i cittadini organizzano iniziative e svolgono attività di diverso tipo, dalle sportive a quelle ricreative-culturali, e del verde storico-culturale (è questo il caso dei giardini pubblici e del parco letterario di Villa Silvia Carducci).

Il patrimonio delle aree verdi (430, a cui si sommano le aree scolastiche) è cresciuto di oltre 17 ettari e sono stati messi a dimora oltre 5.155 nuovi alberi.

