Piantumazioni nei quartieri: "Duecento nuovi alberi in città. Li hanno richiesti i cittadini"

Saranno più di 200 gli alberi che verranno piantati nel territorio comunale di Cesena, nell’ambito di un intervento promosso dall’amministrazione comunale per la valorizzazione e l’incremento del patrimonio arboreo cittadino.

La nuova piantumazione, che risponde anche a segnalazioni e richieste specifiche da parte dei cittadini anche in vie dove si sono verificati abbattimenti di piante, interesserà numerose zone del Comune, con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale e rendere più vivibili le aree urbane soprattutto nei mesi più caldi dell’anno. I nuovi alberi saranno distribuiti in diversi quartieri: Case Finali, Case Missiroli, Centro, Ippodromo, Le Terrazze, Fiorita, Lizzano, Macerone, Madonna delle Rose, Osservanza, Ponte Abbadesse, Ponte Nuovo, San Mauro, San Rocco e Vigne.

"È questo – commentano gli assessori ai lavori pubblici Christian Castorri e alla Sostenibilità ambientale Andrea Bertani – un intervento diffuso e significativo per tutta la città che interesserà anche strade come via Certaldo, dove si è proceduto all’abbattimento di alcuni esemplari. In molti casi, invece, l’azione sarà mirata a potenziare il patrimonio arboreo di parchi pubblici, aree verdi adiacenti a edifici scolastici e spazi comunali".

L’intervento comporta un investimento di 228 mila euro

Dal 2019 al 2024, i parchi e i giardini comunali di Cesena hanno registrato uno sviluppo di superficie: si è arrivati infatti a 4.011.135,00 metri quadri, con prevalenza dei parchi attrezzati, in cui i cittadini organizzano iniziative e svolgono attività di diverso tipo, dalle sportive a quelle ricreative-culturali, e del verde storico-culturale (è questo il caso dei giardini pubblici e del parco letterario di Villa Silvia Carducci).

Il patrimonio delle aree verdi (430, a cui si sommano le aree scolastiche) è cresciuto di oltre 17 ettari e sono stati messi a dimora oltre 5.155 nuovi alberi.