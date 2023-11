Pianura e monti, le ricette contro le calamità

A Savignano presso l’aula magna dell’Accademia dei Filopatridi ha avuto luogo con l’Accademia nazionale di agricoltura di Bologna il convegno dal titolo ’Montagna – Pianura: un binomio inscindibile. Cosa fare per prevenire le calamità’, con interventi di quattro relatori. Il professor Gilmo Vianello vicepresidente dell’Accademia nazionale di agricoltura, ha trattato il tema ’Interazione tra montagna e pianura per un riequilibro di un sistema ambientale’. Nella relazione è stata evidenziata l’importanza di una politica attenta di prevenzione e intervento sul territorio montano: "L’ambiente richiede una programmazione degli interventi in sinergia tra tutte le istituzioni coinvolte".

Il professor Federico Magnani, ha parlato di ’Protezione e gestione sostenibile delle foreste: conflitto o sinergia?’ Nel corso della relazione ha analizzato come la gestione delle foreste rappresenti una minaccia per la loro conservazione, ma come un’attenta strategia di valorizzazione delle specificità del territorio e di gestione sostenibile multifunzionale possa garantire biodiversità e paesaggio. Il dottor Daniele Zavalloni ha tratto il tema: ’Modificare il paesaggio non sempre è una scelta opportuna, qualche volta crea dei guai! E’ importante la transizione ecologica’: "Sono per la transazione ecologica perchè dobbiamo trovare un accordo con la natura ecologica perchè attualmente siamo nei guai con tutto quello che sta accadendo". Il generale di brigata dottor Gianpiero Andreatta ha parlato di ’Dissesto idrogeologico: dal vincolo forestale ai rimboschimenti. Aspetti normativi e realtà socio-economiche’. Nel corso della trattazione degli argomenti, ha affrontato un excursus storico sulla realtà della tutela idrogeologica del territorio italiano, a partire dalla prima legge dopo l’Unificazione d’Italia, sulle varie norme che si sono susseguite in materia e sulla loro interazione con il contesto socio-economico. Nell’occasione la Filopatridi ha ricordato gli Accademici defunti nel corrente anno.

e.p.