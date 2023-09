Piavola, dopo tre mesi inaugurata la ’Muratori’

Ieri mattina alla scuola ’Muratori’ di Piavola, (Mercato Saraceno) la prima campanella ha suonato in coincidenza con il taglio del nastro per inaugurare il plesso scolastico rinnovato a seguito di lavori di efficientamento energetico. Presenti il Sindaco Monica Rossi, il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Raffaele Giovannini, e le assessore Giulia Paci e Giulia Rogai, insieme agli addetti operativi dell’ufficio tecnico comunale e dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Quella di Piavola è una scuola all’avanguardia, che accoglie 21 bambini della scuola dell’infanzia e 47 della scuola primaria, sottolineando l’importanza delle frazioni nel benessere dell’intera comunità. I lavori svolti, per un importo di 270 mila euro (finanziati con fondi europei, Pnrr Cse), hanno comportato la sostituzione degli infissi esterni con nuove finestre, l’installazione di apparecchi luminosi con autoregolazione del flusso luminoso in base ai livelli di illuminamento esterno, garantendo un risparmio energetico del 60% dei kwh consumati e la realizzazione dell’involucro esterno dell’intero edificio per migliorare l’isolamento termico. La sindaca Rossi e il vice sindaco Giovannini hanno affermato: "Con grande soddisfazione possimo consegnare alla comunità della valle del Borello una scuola all’avanguardia sotto l’aspetto tecnologico e dell’efficientamento energetico. Un ringraziamento al settore sviluppo e gestione del territorio del Comune, che in questo periodo di emergenza, è riuscito a completare l’opera in soli tre mesi".