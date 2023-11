Piavola, il ponte riapre dopo due anni di sfide

Dopo un paio d’anni di lavori e di superamento delle sfide legate alla pandemia, agli eventi calamitosi di maggio e soprattutto all’incremento dei costi e alle complesse difficoltà nella reperibilità delle materie prime oggi verrà riaperto il nuovo ponte di Piavola, frazione di Mercato Saraceno. L’inaugurazione ufficiale dell’opera avverrà successivamente e l’illuminazione pubblica del ponte sarà realizzata prossimamente, e la circolazione veicolare è stata tempestivamente ripristinata al termine delle pratiche burocratiche di collaudo, garantendo subito la viabilità e portando un immediato sollievo alle comunità residenti e alle attività imprenditoriali della zona. Il vice sindaco, Raffaele Giovannini, che è anche assessore ai Lavori pubblici, dichiara: "Consapevoli delle molteplici difficoltà e del disagio generato da questo esteso cantiere, come amministrazione siamo soddisfatti del risultato ottenuto. Questo successo è il frutto di uno sforzo collettivo, grazie al contributo determinante di tante persone, dal grande lavoro dell’amministrazione e dell’ufficio tecnico comunale, ai competenti tecnici e alle aziende coinvolte nell’opera. Insieme a tutta la giunta ringraziamo i cittadini per la pazienza dimostrata durante il lungo periodo dei lavori. L’inaugurazione ufficiale sarà un’occasione per celebrare insieme il successo di questa impresa e rafforzare il senso di appartenenza a questa comunità unita e resiliente". Questa riapertura non solo garantirà un miglioramento significativo della viabilità, fondamentale per il collegamento alla chiesa e al cimitero di Piavola, ma avrà anche un impatto positivo sulle famiglie e sulle attività della zona per il traffico quotidiano.

Edoardo Turci