Piazza Aguselli, lavori al via da lunedì

Lunedì prossimo inizieranno i lavori di rifacimento della pavimentazione in piazza Aguselli, che successivamente interesseranno anche le vie Strinati, Dandini e Milani. Nelle scorse settimane si sono infatti concluse le operazioni di riempimento delle tre aiuole e i relativi approfondimenti archeologici, propedeutici all’avvio del nuovo intervento, nonché il rifacimento delle reti sottoservizi quali acqua e gas. Una nota del Comune informa che questa nuova fase dei lavori dà dunque avvio alle attività di riqualificazione estetica e funzionale della pavimentazione il cui percorso pedonale alberato e arredato da alcune sedute sarà ricoperto da mattoncini di porfido. Nel corso dei prossimi giorni i lavori interesseranno metà piazza. Con lo scopo di consentire l’avvio delle lavorazioni previste, l’area attualmente destinata a parcheggio è stata perimetrata, mantenendo libera e transitabile via Strinati su cui si affacciano diverse attività commerciali. Poiché l’ordinanza emessa dal Comune sarà effettiva solo con l’effettiva presenza del cantiere, nei primi giorni di lavorazione, durante la fresatura del lato nord della piazza, sarà ancora consentito l’uso del parcheggio sul lato sud. Le lavorazioni previste comprendono: rimozione dell’asfalto e del sottofondo esistente; preparazione del piano e getto della soletta armata; posa della pavimentazione architettonica in Levocell. La piazza tornerà fruibile ai pedoni il 17 novembre e sarà riaperta al traffico veicolare entro la prima settimana di dicembre. La programmazione è stata condivisa tra la ditta esecutrice e l’Amministrazione comunale con l’obiettivo di rendere l’area pienamente accessibile in vista del periodo delle festività natalizie. Le informazioni sono state condivise con le associazioni di categoria e i commercianti coinvolti dai lavori.