Piazza Aguselli. Parcheggio liberato per lo shopping

Parcheggio salvo per per gli acquisti di Natale e lavori del cantiere pressoché finiti. Se serviranno gli ultimi ritocchi si andrà a dopo le feste. Entro l’8 dicembre, ma si spera prima, in concomitanza con l’avvio dello shopping natalizio, piazza Aguselli sarà completamente liberata dal cantiere e l’area di sosta tornerà interamente fruibile. Si tratta del parcheggio, insieme a quello di viale Mazzoni più centrale del cuore urbano, dove da vari mesi sono in corso i lavori di riqualificazione che dovranno realizzare anche la piantumazione di alberature che schermeranno lo spazio per le auto conferendogli una fisionomia rinnovata.

Lo hanno comunicato gli assessori Lorenzo Plumari (Sviluppo economico) e Christian Castorri (Lavori pubblici) alle associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato, in un incontro dedicato allo stato di avanzamento dei lavori. L’intervento di riqualificazione di piazza Aguselli fa parte del più ampio progetto finanziato con 12 milioni di euro dal Pnrr legato al recupero e alla valorizzazione di Palazzo Roverella, che si prefigge anche l’obiettivo di creare un sistema urbano più armonico e accessibile attorno all’edificio che ospiterà spazi abitativi e alloggi a canoni ribassato, ma anche uno studentato e un ristorante.

I lavori piazza prevedono il rifacimento della pavimentazione, nuovi arredi urbani, e la piantumazione degli alberi, nonché un migliore collegamento pedonale tra la piazza e il palazzo storico.

Con la rimozione delle recinzioni, saranno liberate anche le vie adiacenti, restituendo ai pedoni il pieno passaggio nell’area. Resteranno tuttavia in vigore alcune limitazioni: in via Strinati non sarà consentita la circolazione delle auto, per garantire sicurezza e fluidità ai flussi pedonali. La riapertura di piazza Aguselli, hanno tenuto a rimarcare gli assessori, rappresenta un passaggio importante per la vita del centro storico: un segnale di attenzione verso le esigenze del commercio locale, in attesa che la riqualificazione complessiva restituisca alla città l’intero spazio rinnovato.

Andrea Alessandrini