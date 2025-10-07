Piazza Aguselli, rush finale: "Oggi si coprono le buche, per dicembre sarà libera"

"I commercianti di piazza Aguselli e di via Strinati possono contare sul fatto che entro l’8 dicembre, la piazza e i luoghi limitrofi saranno sgombrati dal cantiere, auspicabilmente con i lavori finiti. Se non fosse, dopo il periodo natalizio li completeremo". A rassicurare è l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri: lo shopping natalizio si svolgerà indisturbato. "Intanto ci è stato comunicato dalla ditta – informa l’assessore - che quest’oggi salvo imprevisti verrà riempita la seconda aiuola e le fosse da grano della terza".

Castorri si riferisce alla cavità scavate nella piazza, che hanno sottratto posti al parcheggio e che debbono essere ripianate dopo gli scavi, per procedere con la pavimentazione di piazza Aguselli e del tratto che procede all’imbocco con via Strinati e contrada Dandini. I lavori successivi prevedono pavimentazione e piantumazione delle essenze arboree che schermeranno il parcheggio conferendo alla piazza la nuova fisionomia di spazio alberato con il filare che delimiterà la carreggiata verso via Strinati. La piazza conta 32 posti per la sosta dei veicoli e 11 per il posteggio delle moto. Una volta conclusi i lavori di riqualificazione ci saranno 28 posti auto e 8 posti moto, grosso modo.

L’intervento in corso è previsto nell’ambito del quarto lotto del progetto di recupero del palazzo Roverella che diventerà un edificio polivalente con la funzione prevalente dell’’Abitare sociale’, con cui Cesena ha ottenuto 12 milioni di risorse dal Pnrr, opera che deve essere inderogabilmente completata entro il 2026 come prevedono le ferree regole del Pnrr.