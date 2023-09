Piazza Andrea Costa mette in mostra i gioielli di Piaggio e Porsche

Cesenatico oggi e domenica ospita un raduno di veicoli Porsche e Piaggio costruiti dal 1946 ad oggi. Sotto i riflettori ci sono le mitiche auto Porsche e i tanti esemplari prodotti dalla Piaggio, inclusi il mitico ’Ciao’, il ’Boxer’ e l’’Ape’. Questa mattina i partecipanti esporranno in piazza Andrea Costa e alle 10 si terrà la partenza del Tour di Cesenatico, con sosta e foto sul porto canale, in un itinerario che toccherà Gatteo, Savignano, Cesena, Madonna degli Ulivi, Carpineta, Calisese e Longiano, dove alle 13 è in programma un aperitivo e pranzo alla ’Falegnameria’.

Dopo la sosta nel Comune di Longiano, alle 15 il serpentone ripartirà in direzione Gambettola, Sala per raggiungere il lungomare di Cesenatico. Una volta giunti in piazza Costa, alle 17 si aprirà il Concorso di Eleganza. Alle 20 gli equipaggi si trasferiranno invece nella confinante Sant’Angelo per il ’Palio dei Barrocci’. Domani, sempre a partire dalle 8.30, ci sarà il ritrovo in piazza Costa, dove le vetture Porsche, le moto e i mezzi della Piaggio, alle 9.30 partiranno assieme per assistere al Palio dei Barrocci; a seguire alle 10.30 si proseguirà in un itinerario in direzione Savignano e poi su fino a Sogliano e rientro per pranzo.

Alle 14.30 si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso di Eleganza. Questo raduno nelle intenzioni degli organizzatori vuole riunire tanti collezionisti di due brand storici del mondo a due e quattro ruote. Per iscriversi è possibile compilare il modulo scaricabile sulla pagina https:www.facebook.comgiornatadellavespa, oppure telefonare al numero 348-7036402 e contattare Luigino.

g.m.