Piazza Borghesi, alle 18 si accende l’albero

Il villaggio di Natale con la pista di pattinaggio, il ritorno del Palarubicone con le tombole, la fiera di Santa Lucia e tante altre novità. Oggi, domani, domenica e mercoledì 13 dicembre il centro storico sarà in festa con la fiera di Santa Lucia. Il suo inizio coincide con la Festa dell’Immacolata che avrà il suo clou alle 18 in piazza Borghesi con l’accensione dell’albero di Natale (nella foto con il sindaco) e delle luminarie.

I mercati e il Luna Park apriranno alle 9, come l’esposizione di auto d’epoca in piazza Giovanni XXIII. Dalle 10 inizieranno in piazza Faberi le performance del ferro battuto dei maestri ’Fabbri nell’anima’. Il gruppo sarà presente in piazza Faberi, l’8, il 9 e il 10 dicembre dalle 10 alle 19. Ci saranno anche 10 maestri del ferro battuto provenienti da tutta Italia e dall’Europa. Nel pomeriggio dopo l’esibizione di cucina dello chef Marco Frassante dedicata al torrone fatto in casa (alle 15 sotto il porticato del palazzo comunale) e l’inaugurazione del villaggio di Natale alle 16 in piazza Castello, si proseguirà alle 17 con l’esibizione della scuola di ballo ’Todo Caribe’ in piazza Faberi. Sul sagrato della Chiesa di Santa Lucia, in attesa dell’accensione dell’albero, la scuola di canto ’Radiazioni musicali’ eseguirà canti natalizi (dalle 17 alle 18.30). Tante le mostre. Oggi apre il presepe meccanizzato della famiglia Sparaventi nella pieve di San Giovanni in Compito.

Ermanno Pasolini