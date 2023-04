Piazza Bufalini liberata Ma il cantiere non è finito

di Luca Ravaglia

Transenne rimodulate e drasticamente ridotte, spazi verdi allestiti e pavimentazione lavata. Ecco come si presenterà la Biblioteca Malatestiana in occasione della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che la mattina di martedì 2 maggio sarà a Cesena e visiterà anche il nostro patrimonio Unesco. Il significativo cambio di prospettiva nell’impatto visivo del cantiere è arrivato ieri mattina, quando gli addetti ai lavori hanno spinto sull’acceleratore per le ultime ore preparando al meglio l’area. A vigilare sulla situazione c’era il vicesindaco Christian Castorri, che ha trascorso gran parte della giornata proprio a presidiare l’area cercando di carpire le prime impressioni dei suoi concittadini, che hanno progressivamente cominciato a riprendere possesso di uno degli spazi di maggior pregio del cuore urbano.

Di primo acchito l’impatto pare buono, in particolare in corrispondenza degli spazi verdi, che sembrano prestarsi bene alla socializzazione e al relax all’aperto, sul prato o all’ombra dei lecci, che sono rimasti dov’erano, con l’eccezione di uno, quello più vicino al lato di via Montalti e che era stato danneggiato e poi abbattuto durante i lavori, per poi essere sostituto da un’altra pianta analoga, ma più giovane, piantata nello stesso punto. L’impatto della pavimentazione pulita e delle sedute bianche (almeno fino a quando resteranno tali) garantiscono un tocco in più di ariosità, notato e apprezzato da molti fruitori della primissima ora. Ora le transenne sono state arretrate fin sul lato corto del Palazzo del Ridotto, il che vuol dire che è stato fatto un significativo passo avanti, ma che l’opera è tutt’altro che conclusa. Resta da ultimare, entro il 24 giugno secondo le previsioni, piazza Fabbri, ma ci sono anche gli altri dettagli, che poi dettagli non sono: l’impianto di illuminazione provvisorio dovrà essere rimosso, il chiosco di piadina spostato sul retro del Ridotto, mentre sul fianco dello stesso palazzo servirà collocare la ‘vela’ sopra l’ingresso. Ci sarà anche da posizionare la scultura ‘I musicanti di Brema’ di Ilario Fioravanti in piazza Almerici, l’area più vasta, che per essere valorizzata al meglio avrà probabilmente bisogno dell’apporto dei pubblici esercizi della zona, che potranno renderla maggiormente ‘viva’ con sedie e tavoli. Partita sui costi e modalità di gestione dei dehors permettendo.

Infine c’è il tema auto: ieri piazza Almerici, che dovrebbe essere pedonale, era un parcheggio. Il Comune sta valutando la possibilità di piazzare dei piloncini che blocchino l’accesso da corso Mazzini e la decisione verrà presa probabilmente a cantiere ultimato. Serve ricordare che la bellezza deve convivere con la funzionalità, non con compromessi, ma con soluzioni efficaci per tutti.