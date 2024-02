"Piazza Castello in futuro?. Un museo a cielo aperto"

"Vita e verde nel cuore di Savignano sul Rubicone: piazza Castello". È l’obiettivo di Cinzia Torri, candidata al consiglio comunale nella lista civica Savignano Insieme, che sostiene il candidato sindaco Nicola Dellapasqua per il centrosinistra. Cinzia Torri, madre di due figlie, libera professionista web content editor, scrive per passione guide di viaggio per bambini. Savignanese da sempre, siede in consiglio d’istituto da due anni. Piazza Castello a Savignano è l’unica delle piazze del centro storico che ancora non è stata ristrutturata.

"Soffre di un’identità ridotta essendo utilizzata principalmente come parcheggio – spiega Torri –. Questo gioiello storico, uno dei cuori di Savignano, merita di brillare e di divenire un luogo fortemente identitario per i Savignanesi. Il nostro impegno? Trasformare Piazza Castello in un dinamico centro di vita, capace di racchiudere in sé la storia, quella del Castello Nuovo di Savignano, e la cultura fotografica, valorizzando il Fondo Pesaresi da poco acquisito".

"Noi immaginiamo una piazza abbracciata dal verde – continua – dove iniziative culturali e design innovativo in un museo a cielo aperto: vogliamo che diventi un luogo dove la bellezza va a braccetto con la storia, e la cultura si manifesta in ogni dettaglio, con arredi all’altezza, e dove i bambini possano tornare a giocare al riparo dal via vai delle auto".

La proposta prevede di inquadrare piazza Castello, a livello funzionale, come l’estensione naturale della Fototeca, con uno spazio espositivo all’aperto, che si sviluppi dalla Vecchia Pescheria per arrivare in piazza: "Questo tipo di progettualità ci permetterà di reperire importanti risorse attraverso i Fondi Europei. Per dare ancora maggiore respiro alla nuova funzione della piazza, l’idea è realizzare uno spin-off del nostro Museo del Compito: in sostanza, un temporary museum, sempre nuovo e aggiornato. Sarà un viaggio nel tempo che renderà il nostro centro storico un polo attrattivo sia dal punto di vista culturale che storico. Un percorso che si snodi tra il Museo del Compito e Piazza Castello, creando un legame indissolubile tra passato e presente".

Ermanno Pasolini