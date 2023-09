Piazza del Popolo nel Medioevo Sfida a cavallo tra i quartieri

di Annamaria Senni

Una settimana densa di eventi giunta al gran finale con il cavalleresco appuntamento della Giostra all’Incontro, un’immancabile tappa dell’estate cesenate che culminerà domani con la sfida a cavallo. Un evento unico al mondo per importanza culturale, storica e spettacolare.

Il ricco programma di questi ultimi due giorni della Giostra di Cesena,comincia questa mattina alle 10.30 con l’animazione nel centro storico del gruppo musici e tamburini di Aps Giostra di Cesena e 3Monti band. Alle 18 il centro si colorerà con l’imperdibile corteo storico che parte da palazzo Guidi fino a piazza Almerici con il passaggio di figuranti, sbandieratotri, cavalieri e per la prima volta le rappresentanze delle contrade (ossia i quartieri) cittadini.

Alle 19 di oggi ritrovo in piazza del Popolo per una visita guidata a cura dell’associazione Artemisia agli ‘Stemmi e stendardi della Cesena antica’ (prenotazione obbligatoria al 3383730455). La serata si concluderà con il banchetto propiziatorio della Giostra (info e prenotazioni: [email protected]). Il gran finale è atteso per domani. Alle 17 si terrà la 380esima edizione della Giostra all’Incontro di Cesena che partirà con la sfilata di figuranti, sbandieratori e tamburini. Rivalità, glorie, costumi e artifizi tipici del ‘400 e ‘500 rivivranno ancora una volta nella storica e suggestiva cornice di piazza del Popolo, all’ombra della Rocca Malatestiana. Prima della Giostra, che sarà trasmessa in diretta televisiva su Teleromagna, il campo di gara vedrà l’omaggio alla città del 15° stormo con passaggio di elicotteri e saluto alla bandiera.

La piazza verrà divisa in due settori, la Giostra si terrà nella parte della piazza opposta al Palazzo comunale. Tutto si svolgerà all’insegna della massima sicurezza, anche della salute degli animali. A gareggiare i quartieri estratti a sorte: ‘Mare-Strada Fuori’, ‘Centro Urbano-Croce di Marmo’, ‘Cesuola-San Giovanni’ e ‘Cervese Sud-Strada Dentro’. Chi non è stato sorteggiato parteciperà all’edizione dell’anno prossimo. La Giostra nacque come classico ‘torneo’ di origine medievale in cui due cavalieri in armatura e lancia si scontravano cercando di disarcionarsi e quella cesenate, spicca nel panorama italiano per antichità (fu concessa alla città da papa Paolo II nel 1465 e proseguì ininterrottamente fino al 1838), continuità e durata. Al vincitore di domani andrà il ‘Palio’ realizzato da Stefano Natali.