Piazza della Libertà, iniziato l’intervento di riqualificazione

Iniziati i lavori di riqualificazione di Piazza della Libertà nella frazione di Monte Castello, nel comune di Mercato Saraceno. L’intervento mira a restituire decoro, funzionalità e qualità urbana al cuore del borgo. L’opera ha un valore di 460mila euro, finanziata per 350mila con fondi regionali ER attraverso il programma Atuss (Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile) e per 110mila euro con risorse comunali. Il progetto prevede il risanamento delle reti di acqua fognature e gas, la predisposizione di cavidotti per le linee elettriche e la sostituzione dell’asfalto con una nuova pavimentazione in pietra arenaria.