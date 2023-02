Piazza della Libertà, un’idea per l’edicola

"Ricordo – prosegue Felice Milella – che mi rifeci al distributore Di Canto di Salerno, che sta costruendo edicole che producono reddito proprio dove le edicole erano scomparse, come da noi. Ne ha aperte 19 e si propone di aprirne un centinaio entro questo anno.

Qui avanzo una soluzione semplice, trasformare la toilette in una bella edicola, affidandola agli stessi distributori e,se si vuole ,arricchendola di altre funzioni, come ad esempio un punto del Comune per l’emissione di certificati, gli appuntamenti presso l’Inps o altri uffici pubblici, vendita di altri prodotti, giocattoli e quant’altro l’edicolante potrà ideare. D’altro canto qualcosa di simile c’è già a Cesena nell’edicola di via Quinto Bucci. Non propongo quindi niente di sconvolgente, ma senz’altro un miglioramento per l’estetica della piazza e per la remunerazione di questo improbo lavoro".

Carissimo Milella, un’edicola sarebbe certamente un arricchimento per piazza della Libertà. Come si sa, la sua presenza era prevista dal progetto di sviluppo originale della presenza commerciale nella piazza. Poi: i bagni pubblici sul lato delle Poste sono francamente orribili, ma un servizio del genere in città è sempre utile. Dunque bisognerebbe cercare di far convivere meglio l’estetica con la funzionalità (magari, per non sprecare soldi pubblici, era bene pensarci fin dall’inizio).