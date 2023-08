Piazza e bosco con 500mila euro

di Ermanno Pasolini

Il Comune di San Mauro Pascoli investirà oltre mezzo milione di euro nel 2024 in opere pubbliche. Nella seduta di venerdì scorso il Consiglio Comunale ha approvato la quarta variante al programma triennale 2023-2025 e l’elenco annuale 2023 dei lavori pubblici. Due sono stati gli interventi oggetto della variante previsti dall’amministrazione comunale per l’anno 2024: la modifica dell’intervento di riqualificazione della piazza Mazzini, antistante il palazzo municipale e la previsione di un nuovo bosco urbano diffuso, per un investimento totale di circa mezzo milione di euro. Per il primo intervento è stato candidato al bando regionale per un importo di 370mila euro il progetto "Piazze da vivere: riqualificazione e nuovo arredo urbano" che riguarda la riqualificazione e la messa in sicurezza delle vie Giovanni Pascoli, Giuseppe Garibaldi, Pietro Nenni, Don Minzoni, piazzale Pietro Nenni, piazza Battaglini e piazza Giuseppe Mazzini. In continuità rispetto agli interventi effettuati negli anni passati, verranno utilizzati gli stessi materiali e disegni con il rifacimento della pavimentazione. A completamento dell’intervento verrà effettuato anche un restyiling di tutto l’arredo urbano presente nell’area: sedute, cesti porta rifiuti, fioriere, salvapiante e rispettive nuove alberature, fontana e illuminazione pubblica e verranno installati due dissuasori automatici a scomparsa per la regolamentazione dell’accesso veicolare nell’area di piazza Mazzini, che sarà comunque garantito per il carico e scarico merci per le attività commerciali presenti. Si procederà, poi, sempre per l’anno 2024, all’individuazione e realizzazione del bosco urbano diffuso con un investimento di circa 150mila euro. Il progetto si pone in un contesto di massima attenzione rispetto alla tematica ambientale, in modo da assicurare all’interno del contesto urbano una sempre maggiore biodiversità, contrastando gli effetti dirompenti del cambiamento climatico con l’implementazione di aree verdi. Ha spiegato la sindaca Luciana Garbuglia: "Con questi nuovi interventi, di importanza strategica per il nostro territorio, si porrà l’attenzione sullo sviluppo e la riqualificazione del nostro centro storico senza tralasciare le tematiche ambientali, faro dell’amministrazione comunale".