Piazza Fabbri liberata dalle transenne durante il weekend

Nelle ultime ore si è aggiunto un altro tassello nell’ottica della completa riapertura dell’area delle Tre Piazze antistanti la Biblioteca Malatestiana. Per favorire gli spostamenti e la fruizione degli spazi in occasione della Fiera di San Giovanni che ogni anno richiama nel cuore di Cesena decine di migliaia di visitatori infatti ieri è stata rimossa la gran parte delle transenne anche da piazza Fabbri, l’ultima che resta da completare, consentendo la creazione di un corridoio che in pratica rende percorribile ogni accesso. I lavori sono in ogni caso ormai al termine: l’amministrazione comunale conta infatti di concluderli entro due settimane.