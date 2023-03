Piazza Vesi e defibrillatori, Pd contro la maggioranza

di Ermanno Pasolini

Moira Pedrelli segretaria del Pd di Gatteo e consigliere comunale di minoraza va all’attacco della maggioranza di centro destra. Sostiene che a gennaio 2022 il gruppo di minoranza chiedeva l’installazione, in ogni frazione di Gatteo, di almeno un defibrillatore accessibile h24, la promozione di corsi per i cittadini e la maggioranza bocciava la mozione ritenendola strumentale perché da almeno 4 anni era partito in città un progetto denominato ’Gatteo Cardioprotetta’ e perché a breve sarebbero stati installati 13 defibrillatori.

Dice Moira Pedrelli: "Ad oggi non è ancora stato installato nessun nuovo defibrillatore e non è stato promosso alcun corso per la cittadinanza. L’unica soddisfazione è stata quella di aver indotto l’amministrazione a tirar fuori un vecchio defibrillatore installato nell’atrio interno del Comune e aver fatto registrare sugli appositi siti della esistenza di due defibrillatori".

Poi l’attacco su piazza Vesi: "Durante la primavera e nell’estate 2022, la minoranza chiedeva all’Amministrazione quali decisioni fossero state prese sulla piazza Vesi. Il sindaco Roberto Pari dichiarava che avrebbe fatto delle sperimentazioni sulla circolazione e incontri con i commercianti, ma nulla è avvenuto. A gennaio 2023, sapendo che l’amministrazione aveva convocato gli ambulanti del mercato settimanale per concordare lo spostamento della sede del mercato da piazza Vesi, il sindaco comunicava che avrebbe convocato un’assemblea pubblica per un confronto con i cittadini. Nulla".

La Pedrelli interviene anche sul consiglio dei ragazzi: "Il sindaco comunicava che le elezioni erano state fatte a inizio anno ma non si era potuto effettuare il consiglio di insediamento per problemi legati al Covid e alla chiusura estiva della scuola. Pari prometteva che a breve avrebbe convocato un consiglio straordinario per l’investitura ufficiale del consiglio dei ragazzi. A fine gennaio abbiamo sollecitato l’urgente convocazione di un consiglio comunale per il predetto adempimento, per non svilire l’impegno con cui i ragazzi stavano affrontando il loro mandato". Poi l’installazione di una panchina rossa: "A fine 2022 ne abbiamo chiesto l’istallazione per sensibilizzare contro la violenza sulle donne. La mozione è stata accolta e la consigliera di maggioranza Del Magno in quella sede lanciava la proposta di creare un parco contenente più panchine colorate per sensibilizzare su vari temi. Finalmente a marzo 2023 la maggioranza ha formalizzato la mozione sulla creazione di un percorso nell’attuale parco XXV aprile, approvata all’unanimità in consiglio comunale. I tempi per la realizzazione però sono stati già preventivati come lunghi almeno 69 mesi".