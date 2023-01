"Piazza Vesi è senza una chiara identità"

di Ermanno Pasolini

A Gatteo il gruppo di minoranza di centro sinistra ’Gatteo Cambia’ con la capogruppo consiliare, l’avvocato Moira Pedrelli critica aspramente il comportamento dell’Amministrazione comunale sui lavori e sull’uso di piazza Vesi in pieno centro storico sita davanti la sede del municipio.

Dice Moria Pedrelli : "L’Amministrazione di Gatteo brancola ancora nel buio. Piazza Vesi, da poco restaurata, nel 2011 era stata oggetto di critiche roventi da parte del gruppo ’Gatteo che Vorrei’ capitanato da Gianluca Vincenzi, che divenne sindaco quell’anno. All’indomani della sua elezione Vincenzi, infatti, fece chiudere le fontanelle che alimentavano il lavatoio e i getti della fontana a sfioro. Da quel 2011, per circa 9 anni, nonostante le ripetute cadute dei passanti, dovute alla mancata segnalazione dei dislivelli presenti sulla piazza, e non visibili in mancanza dell’acqua, da Vincenzi arrivarono solo promesse di un nuovo restyling e della riapertura della piazza al traffico. Solo nel 2020 iniziarono i lavori tanto promessi, conclusisi a ottobre 2021. A distanza di 16 mesi dal termine dei lavori, l’Amministrazione pare brancolare nel buio e non sa dare una nuova identità alla piazza. Dopo la demolizione del lavatoio e la creazione di un percorso transitabile interno alla piazza, delimitato da ’cubotti’ in metallo, la primavera scorsa come gruppo di minoranza ’Gatteo Cambia’ abbiamo chiesto al sindaco Roberto Pari di chiarire quali fossero le intenzioni dell’Amministrazione sull’utilizzo della piazza. Il sindaco confermò la volontà di riaprire al traffico la piazza e una imminente sperimentazione sugli orari e le giornate di apertura e qualificò i cubi di metallo come sedute. Ciò è stato ribadito dal sindaco a luglio 2022 sull’ennesimo invito del nostro gruppo".

Il gruppo di Moria Pedrelli dice che dopo 15 mesi dall’ultimazione dei lavori non è stata effettuata alcuna sperimentazione sul traffico. Noi da sempre ci opponiamo alla riapertura al traffico della piazza. Da circa un mese sono scomparsi i cubotti-seduta mentre restano fioriere in metallo che già presentano segni di ammaloramento. Nel frattempo gli ambulanti del mercato settimanale, che da anni si tiene in piazza Vesi, sono stati contattati dall’Amministrazione perchè pare abbia intenzione di spostare in maniera permanente la sede del mercato in quanto incompatibile con i nuovi allestimenti sulla piazza.

"Ricordiamo ai cittadini - continua Pedrelli - che nella sistemazione di piazza Vesi e dei limitrofi parcheggi sono stati investiti oltre 200mila euro e che se è vero che la realizzazione dei lavori è frutto di un accordo con un privato è altrettanto vero che l’Amministrazione avrebbe potuto e dovuto chiedere a quest’ultimo interventi più urgenti e funzionali. Chiediamo al sindaco se sa cosa farà della piazza; se la riaprirà al traffico; se comunicherà i suoi progetti, ammesso che ne abbia di definiti alla cittadinanza; se vorrà affrontare ulteriori spese. Una risposta definitiva è doverosa".