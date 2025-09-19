Piazzale Moro si trasforma: "Il parcheggio senza auto diventa spazio d’incontro"

Il parcheggio del piazzale Aldo Moro, nell’area della stazione ferroviaria, riconvertito da area di sosta a spazio pubblico di incontro, partecipazione e promozione della mobilità sostenibile. Ma solo per un giorno: domani dalle 9 alle 13, in occasione della Settimana europea della mobilità.

Di che cosa si tratta, assessore all’Ambiente Andrea Bertani? "Della declinazione locale del Park(ing) Day, iniziativa internazionale, promossa in Italia da Fiab, federazione italiana ambiente e bicicletta che il 4 ottobre aprirà la sua sede a Cesena. L’idea è semplice ma rivoluzionaria: trasformare temporaneamente gli spazi destinati ai parcheggi di auto in aree pubbliche di socialità e promozione della mobilità sostenibile".

In piazzale Moro che cosa ci sarà al posto delle auto? "Diventerà uno spazio di incontro e festa per conoscere le iniziative intorno al mondo della mobilità sostenibile a Cesena".

Quali sono? "Quelle del Comune di Cesena con il Servizio mobilità, di Start Romagna, delle associazioni Dante Alighieri, Vigne, Potter, Age4 e Isola che non c’è, che organizzano il piedibus e i percorsi educativi nelle scuole, e del Museo dell’Ecologia".

Parteciperanno gli studenti? "Vogliamo fare incontrare le scuole con le realtà che si occupano del recupero di bici, anche abbandonate e rubate, come Engim con Officina ReBike e Anemos, che danno nuova vita alle bici dismesse. Verrà illustrato il laboratorio di riparazione bici con le Officine Popolari".

Un corso accelerato sull’arte di manutenere le biciclette? "Se vogliamo che la bicicletta diventi sempre di più un mezzo importante della mobilità e per questo continuiamo ad estendere la bicipolitana, bisogna già da ragazzi imparare a maneggiarla. Domani parteciperanno anche Andrea e Michela di ‘Bike like a couple’, popolari sui social per le vacanze in bicicletta".

Per una persona normodotata in città è competitivo e sicuro spostarsi in bicicletta? "Per spostamenti brevi sotto i tre km, la bicicletta è competitiva con l’auto, considerando la velocità media nel traffico, le soste e la ricerca del parcheggio che allungano i tempi dell’auto".

E quando lo è andare a piedi? "Sotto un km è competitivo andare a piedi. Il 75% degli spostamenti è sotto i dieci km, quindi per tragitti brevi vanno favorite le condizioni per la mobilità dolce".

E i pendolari? "Stiamo sperimentando un parcheggio gratuito per i pendolari, il progetto Parkunload, che verrà illustrato domani".

Per la mobilità sostenibile la priorità resta la disincentivazione dell’uso dell’auto? "Vanno create le condizioni di sicurezza, convenienza e rapidità per favorire sempre di più gli spostamenti a piedi, in bici e con i mezzi pubblici, per permettere alle persone di ridurre dove possibile l’uso dell’auto in città. Bisogna ridurre l’impatto delle auto sulla qualità dell’aria".

Il Comune favorisce la mobilità delle auto elettriche? "È fondamentale nella transizione verso un trasporto più sostenibile. Per questo, oltre alla mobilità dolce, sosteniamo la sostituzione del parco auto più obsoleto, verso l’elettrico".

Come si fa concretamente? "Creando una rete di ricarica ben distribuita in città, rendendo gratuite le strisce blu per le auto elettriche e facendo informazione. All’evento verranno testati veicoli elettrici, grazie alla collaborazione con E.co Energia Corrente e le concessionarie Pulzoni-Antonelli e Nrg".

Intanto Cesena resta esclusa dagli incentivi per le auto elettriche. Forlì, Rimini e Ravenna invece li hanno. "Il governo deve intervenire".