Piazze Battaglini e Mazzini. Via ai lavori di restyling

Domani inizieranno i lavori di riqualificazione delle piazze principali del centro storico di San Mauro Pascoli, Mazzini e Battaglini. Il restyling partirà da piazza Battaglini, curato dallo studio di architetti Laprimastanza di Montiano. L’intervento, realizzato dal Consorzio C.e.a.r. di Ravenna, costerà 500mila euro, di cui 200mila finanziati dalla Regione. Il progetto prevede l’installazione nelle due piazze di un sistema di oasi urbane costituite da aiuole e vasche in metallo effetto corten piantumate con alberature, arbusti ed essenze floreali, che avranno anche lo scopo di mitigare l’impatto delle ondate di calore estivo. Verrà inoltre installato un palco fisso su piazza Mazzini per ospitare gli eventi e saranno sostituiti tutti i corpi illuminanti con sistema a led. Dice il sindaco Moris Guidi: "Piazza Mazzini sarà più vivibile e più sicura. Verrà soppresso l’accesso alla piazza da via XX Settembre/via Matteotti. Piazza Mazzini sarà infatti percorribile dai veicoli provenienti da via Tosi, così come resterà percorribile via Pascoli, strada che ospita la maggior parte degli esercizi commerciali, e che non subirà variazioni né nella viabilità, né nei parcheggi. La prima fase riguarderà unicamente piazza Battaglini e proseguirà fino alla fine dell’anno. Si tratta di lavori non invasivi, che consisteranno in piccoli sbancamenti della pavimentazione al fine di predisporre l’impiantistica per l’irrigazione delle aiuole verdi e quella elettrica. Da gennaio i lavori interesseranno, per circa un mese, piazza Mazzini. Il progetto è stato condiviso e partecipato con la cittadinanza e i commercianti del centro storico. Nessuna pedonalizzazione di piazza Mazzini e di via Pascoli".

Ermanno Pasolini