’Piazze di Cinema’. Si comincia con Nosferatu

Torna da venerdì un classico dell’estate cesenate, ’Piazze di cinema’, rassegna del Comune di Cesena con direzione del cinema Eliseo. Fino al 7 luglio le proiezioni sfileranno sui grandi schermi di piazza Almerici e dell’arena San Biagio, ai Giardini Savelli ogni pomeriggio incontri con ospiti della rassegna.

Venerdì 27 giugno (ingresso gratuito) in piazza Almerici proiezione cinematografica e musica dal vivo con un classico del cinema muto, il film Nosferatu (Germania, 1922), nella versione restaurata dalla cineteca di Bologna e accompagnato dalla musica di Roberto Paci Dalò (clarinetti, voce, elettronica) eseguita dal vivo insieme a Diego Sapignoli (batteria, percussioni) e Giacomo Vanelli (elettronica). Una composizione proposta a Cesena in prima assoluta. Nel 1995 il film restaurato fu proiettato in anteprima mondiale proprio a Cesena, al cinema Eliseo. La composizione è eseguita in trio dall’autore insieme a Diego Sapignoli e Giacomo Vanelli.

L’ouverture di ’Piazze di Cinema’ si terrà alle 19 di venerdì ai Giardini Savelli con l’incontro ’Singolare, femminile. Il cinema delle donne’ con Alice Cucchetti e Ilaria Feole, autrici della newsletter di Film Tv ’Singolare, femminile’ (moderatrice Giulia Quintabà) sul ruolo delle registe nell’industria cinematografica attuale.

Alle 21.30 all’arena San Biagio, verrà proiettato ’L’albero di Sara Petraglia’, prima pellicola della sezione premio Monty Banks, assegnato dal pubblico, dedicato a una selezione di opere prime o seconde del cinema italiano contemporaneo. A presentare il film saranno la regista e l’attrice Tecla Insolia. Moderano Alice Cucchetti e Ilaria Feole.

Per le proiezioni in arena San Biagio ingresso a 3,50 euro. Il pubblico potrà votare online i sei film selezionati. o ’Piazze di Cinema’ accoglie l’attrice Valentina Lodovini che incontrerà il pubblico sabato alle 19 ai Giardini Savelli. Alle 21.30 in piazza Almerici sarà proposto il film ’La giusta distanza’ (2007) di Carlo Mazzacurati, con la Lodovini interprete. Al termine incontro con il pubblico.

Domenica alle 21.30, a ingresso gratuito, dialogo con il regista Matteo Garrone intervistato da Pedro Armocida sul viaggio che il suo film ’Io Capitano’ ha intrapreso in Senegal, a cui seguirà il docufilm ’Allacciate le cinture. Il viaggio di ’Io Capitano’ in Senegal’, diretto da Tommaso Merighi’.