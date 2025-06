Piazze di Cinema tra grandi stelle e Fantozzi

Matteo Garrone, Valentina Lodovini, Silvio Soldini, Tecla Insolia. I grandi nomi del cinema italiano tornano protagonisti nella nuova stagione di ‘Piazze di Cinema’. La rassegna, giunta alla sua dodicesima edizione, è caratterizzata da undici giorni di proiezioni, dal 27 giugno al 7 luglio. La programmazione spazia tra proiezioni, incontri con registi, attori e critici, oltre ad approfondimenti e presentazioni di libri. Alle classiche location di piazza Almerici e arena San Biagio, si aggiunge l’inedito salotto dei giardini Savelli. La rassegna è organizzata dal Comune con la direzione artistica del cinema Eliseo. "Piazze di Cinema – racconta l’assessore alla cultura Camillo Acerbi – è il nostro festival più longevo. In questa edizione, oltre alla conferma della musica dal vivo, trovano spazio temi legati al sociale, come l’autismo e la migrazione".

Si comincia il 27 giugno in piazza Almerici con la proiezione di ‘Nosferatu’, nella versione restaurata dalla cineteca di Bologna. Capolavoro del cinema muto di Murnau uscito nel 1921, il film verrà musicato dal vivo da Roberto Paci Dalò, Diego Sapignoli e Giacomo Vanelli. Il giorno dopo alle 19 Valentina Lodovini si racconterà in un talk ai giardini Savelli. L’attrice sarà presente anche alla proiezione alle 21.30 in piazza Almerici di ‘La giusta distanza’, il suo primo film di successo, uscito nel 2007. Riflettori puntati sulla terza serata, il 29 giugno, che vede protagonista il regista Matteo Garrone. La serata è promossa dalla neonata ‘Fondazione Lam’ di Loretta Amadori, che ha come obiettivo di sostenere le arti e la cultura contemporanea a Cesena e non solo. Garrone dialogherà col pubblico intorno al documentario ‘Il lungo viaggio di Io capitano’, che racconta delle proiezioni itineranti in Senegal dell’omonimo film del regista.

Sempre in piazza Almerici, il primo luglio verrà proiettato ‘Io capitano’. Il 30 giugno un doveroso omaggio al primo film di Fantozzi di Paolo Villaggio, che compie cinquant’anni. In apertura alla pellicola un talk di Roy Menarini ai Savelli. Spazio, il 2 luglio, per la proiezione inedita di ‘The fall’, film del regista indiano Tarsem Singh, in versione originale sottotitolata e anticipata da un talk di Simona Montemurro della piattaforma ‘Mubi’.

Il 3 e il 4 luglio ci saranno degli omaggi a delle figure chiave della storia del cinema: rispettivamente i fratelli Lumière e Charlie Chaplin. I corti del regista inglese verranno sonorizzati dai ragazzi dell’Eliseo music lab e dai loro maestri dell’Harmonia ensemble. Per i più piccoli, il 5 verrà trasmesso ‘The legend of Ochi’. Il 6, invece, si prende la scena il film cesenate ‘Tornando a est’ con Lodo Guenzi. Chiude la rassegna il 7 luglio il regista Silvio Soldini, con il pluripremiato ‘Pane e tulipani’.

Ricca anche la programmazione, in contemporanea tutte le sere, all’arena San Biagio, dove andranno in scena opere prime e seconde del cinema italiano, selezionate per il premio Monty Banks. Tra i film in gara anche l’Albero, con protagonista Tecla Insolia.

Novità i talk ai giardini Savelli, dove – fra le altre cose – ci sarà un talk aperto dell’Eliseo film club dedicato all’ultimo film di Wes Anderson ‘La trama fenicia’. Il 29 giugno, invece, Andrea Valmori presenterà il suo libro dedicato alla poetica e allo stile del regista Paolo Sorrentino, cui segue la proiezione all’arena di ‘Parthenope’.