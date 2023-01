Picchia per anni moglie e figli Cesenate di 55 anni alla sbarra

Maltrattava la compagna e i suoi figli. A processo un 55enne cesenate, residente a Mercato Saraceno. L’uomo comparirà oggi davanti al giudice del tribunale di Forlì, Marco Mazzocco, per difendersi dall’accusa di maltrattamenti in famiglia. Rischia una condanna da due a sei anni. Il cesenate, difeso a processo dall’avvocato Alessandro Sintucci, è stato accusato dalla moglie per i fatti di violenza partiti nel 2006 e andati avanti per anni. Fino a che la moglie, stanca dei soprusi, si è decisa a sporgere denuncia e ha chiesto alle autorità di essere trasferita in una casa protetta, "perché così non poteva più andare avanti, né per lei e neppure per i suoi figli". La donna, di una decina di anni più giovane del marito, ha lamentato il fatto che il compagno tornava spesso a casa ubriaco la sera e se la prendeva con i familiari. Un giorno il marito, rientrato a casa alticcio, si sarebbe rivolto verso la compagna e, per futili motivi, l’avrebbe presa a schiaffi e avrebbe preso la figlia per i capelli. In un’altra occasione, forse per motivi legati alla gelosia, le avrebbe preso il cellulare e lo avrebbe scaraventato a terra spaccandolo, dopodiché si sarebbe scagliato contro la compagna malmenandola. Numerose negli anni le visite al pronto soccorso da parte della donna, che però ha sempre nascosto ai sanitari il motivo delle ferite riportate. Fino a quando, stanca di sopportare, non ha deciso di raccontare l’accaduto.