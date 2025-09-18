Piccola Fiera d’autunno, disponibili i moduli per aderire

Mentre sono già disponibili sul sito comunale i moduli di partecipazione, sono state ufficializzate le date della XXIV edizione della Piccola Fiera d’Autunno di Roncofreddo, il borgo collinare che ha fatto della qualità enogastronomica il proprio segno distintivo. L’appuntamento è fissato per sabato 22 e domenica 23 novembre 2025. Una fiera, una festa, un incontro, un evento che negli anni ha conquistato un posto speciale tra gli appuntamenti più attesi dell’autunno emiliano-romagnolo. Un’occasione per vivere un weekend all’insegna di sapori autentici, delle tradizioni romagnole e convivialità, in un contesto suggestivo e accogliente e con dei panorami mozzafiato. Una fiera che ha come obiettivo valorizzare i prodotti gastronomici semplici, ma di assoluta genuinità e qualità della Regione Emilia-Romagna. Il comitato organizzatore, coordinato dal Comune di Roncofreddo, ha reso noto che sono già disponibili sul sito istituzionale i moduli di adesione per osterie, produttori e creativi. La scadenza per l’invio delle richieste è fissata al 10 ottobre 2025, termine ultimo per entrare a far parte della mappa ufficiale della manifestazione. Sabato 22 e domenica 23 novembre saranno due giorni in cui il centro storico di Roncofreddo si trasformerà in un grande laboratorio gastronomico con le famose osterie dislocate lungo tutto l’anello del cuore del paese che da regolamento potranno proporre due piatti ciascuna della tradizione romagnola. Oltre alle osterie anche il mercato selezionato dei prodotti agroalimentari, alcuni a marchio slow food, le degustazioni, il mercatino dei creativi, ma anche mostre, musica, e tanto spazio alle famiglie con giochi e laboratori dedicati, la tavola rotonda su agricoltura, sostenibilità e cambiamenti climatici, camminate.

e. p.