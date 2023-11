Piccola Fiera d’Autunno, sapori, giochi e tradizioni

La 22ª edizione della Piccola Fiera d’autunno di Roncofreddo confermerà la sua vocazione di valorizzazione delle tipicità enogastronomiche del territorio. Da sabato 25 alle 11 a domenica 26 il centro storico accoglierà i visitatori con un ricco programma per tutti i gusti che parte con l’incontro pubblico "La fiera del sapere: Agricoltura, Sostenibilità, Tradizione" del roncofreddese Gabriele Antolini.

Saranno 19 le osterie del centro storico con squisite e particolari prelibatezze, dai passatelli e cappelletti in brodo, dalla zuppa di cipolla all’acqua presidio slow food, gratinata al fossa, ai piatti gluten free, alle immancabili e squisite cantarelle all’olio evo, ai tortelli alla lastra, le tagliatelle al ragù ma anche i richiestissimi funghi fritti e la polenta al cinghiale, piatti di pesce e verdure pastellate e tanti altri piatti che saranno elencati nella mappa-tovaglietta distribuita sia all’ingresso che in tutti i banchi (una pietanza non potrà superare i 7 euro). Sarà presente Slow Food di Cesena che sabato al teatrino parrocchiale terrà due appuntamenti: alle 14.30 un laboratorio sensoriale per bambini dai 5 ai 10 anni, alle 18.30 per adulti una degustazione dei prodotti slow food, di formaggi, miele olio e cioccolata. Ci sarà l’angolo dei produttori: miele, marmellate, composte, pane, olio, vino, formaggio, peperoncino con le migliori aziende agricole del territorio. Poi i giochi di una volta e la fattoria degli animali, mentre per le vie della fiera tanta la musica itinerante. Aperti il museo del Fronte, quello di Arte Sacra, la chiesina dei Trotti, la chiesa di San Biagio.