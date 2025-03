"Piccole botteghe in sofferenza"

Donatella Paganelli trova ingiusto l’aumento dei supermercati degli ultimi anni. "Supermercati, alimentari, piccoli negozietti, e chi più ne ha più ne metta. Gli alimentari sono troppi. Non è giusto che ci siano tanti supermercati perché purtroppo i negozietti piccoli, quelli che una volta erano diffusissimi (le botteghe sotto casa, per intenderci) soffrono tantissimo. I piccoli negozietti chiudono o faticano ad arrivare a fine mese perché la competizione con i grandi centri è alta. Anche i miei suoceri avevano una piccola bottega e hanno chiuso anni fa per colpa della grande distribuzione. È però vero che i supermercati sono comodi, perché vai lì e trovi di tutto".