’Piccole Impronte’, via al progetto per ’sentire’ e imparare l’inglese

Il Nido d’infanzia ’Piccole impronte’ di Bora (Mercato Saraceno) ovvero "un nido per due Comuni, Mercato e Cesena" che accoglie 20 bimbi dai 9 ai 36 mesi, dall’anno 2022-23 ha attivato un servizio educativo all’avanguardia: ’Sentire l’inglese’, progetto sperimentale regionale, attivato dai Comuni di Mercato e di Cesena. Il progetto è stato nuovamente presentato a tutti i genitori all’open day del nido, evento che si è ripetuto sabato.

Il Nido ’Piccole impronte’ è attivo dal settembre 2021 ma è stato inaugurato il 20 aprile 2022, dal presidente della Regione Stefano Bonaccini. Durante il taglio del nastro parlò dell’importanza di insegnare la lingua inglese alle bambine e ai bambini fin da piccolissimi, strumento oggi indispensabile per ogni tipo di lavoro. Suggerimento questo preso alla lettera dai politici e dai responsabili di Bora. Ed è questa una sperimentazione triennale che coinvolge l’Università di Bologna con l’obiettivo di promuovere e sostenere l’avvicinamento alle sonorità della lingua inglese attraverso letture, filastrocche, canti e drammatizzazioni per aiutare i bambini e bambine (nella foto) ad impadronirsi di qualche elemento di una lingua diversa, incoraggiandolo ad associare suoni e parole ad azioni e oggetti. L’assessore alle Politiche Sociali Giulia Paci afferma: "Sono orgogliosa di questo risultato, che fa sì che un nostro nido possa offrire un servizio attuale ed innovativo, per la migliore crescita di bambini e bambine a cui noi guardiamo con grande attenzione. Per questo risultato voglio ringraziare Asp, la Coop Formula Servizi e l’indispensabile supporto del Comune di Cesena".

