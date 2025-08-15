Picnic ed eventi sotto le stelle. L’estate ‘calda’ degli agriturismi

Se il mare piange, la collina e la montagna ridono. Ma se per bed and breakfast, agriturismi, eventi le cose vanno bene, titolari e amministrazioni comunali devono dire grazie pure ai turisti e alle località della Riviera. Nei nove comuni della Valle del Rubicone, Sogliano al Rubicone è quello più esteso come territorio con quasi 94 kmq e 3.300 abitanti. Dice la sindaca Tania Bocchini: "Gli eventi che abbiamo e stiamo organizzando hanno registrato una grande partecipazione come e più degli altri anni con il sold out come Borgo Sonoro, Sentieri in Musica, le varie sagre di paese, i concerti in piazza. I bed and breakfast stanno andando bene e registriamo in questo periodo estivo una grande affluenza".

Alessandro Berretti è titolare con la famiglia del ristorante Il Parco a Bagnolo di Sogliano: "La ristorazione va bene, non c’è stata alcuna flessione, i prezzi sono invariati rispetto agli anni passati. La nostra mossa vincente è stata quella di creare la piscina che è affollatissima e in questo momento in generale la collina attira più del mare". Benedetta Gattamorta è la giovane titolare dell’agriturismo ‘La Rocca’ a Pietra dell’Uso che ha preso da poco le redini al posto dei genitori Patrizia ed Enzo: "Abbiamo la stessa affluenza degli anni passati anche se la gente consuma di meno e così spende cifre inferiori. I nostri prezzi sono rimasti invariati rispetto agli anni passati e registriamo una grande affluenza nei weekend. A Ferragosto a pranzo abbiamo già il tutto esaurito. La nostra forza sono i piatti con i prodotti locali, a km 0, con tutte le paste fatte a mano. In prevalenza i nostri clienti risiedono nei comuni della Valle del Rubicone, nel Cesenate e nel Riminese e qualche turista arriva anche dal mare. Soprattutto alla sera qui, attorniati dai monti, si sta freschi".

Sara Bartolini, sindaca di Roncofreddo, propone una maggiore collaborazione fra collina e mare: "Gli eventi che abbiamo organizzato fino a ora hanno registrato una grande affluenza, in linea con gli altri anni. In collina c’è un bel movimento di turisti che hanno voglia di sperimentare qualcosa di diverso dal mare, con la Riviera Adriatica che per noi rimane un gancio molto importante. Bisognerebbe lavorare ancora di più per creare rete fra le attività del mare e della collina". A Longiano l’Antica Fonte La Cannella di Bruna Sarti e Marco Baldacci è aperta la sera: "Come presenze in confronto agli altri anni non è cambiato nulla. La sera facciamo pic nic all’aperto (nella foto) e la gente è soddisfatta. Lavoriamo con clienti da Cesena a Rimini, a Riccione e qualche turista. Facciamo tutto in casa, con le nostre mani, pasta, pane, piadina e ciambella. I piatti più richiesti d sono strozzapreti con radicchio e salsiccia, cappellacci con pomodorini e scaglie di ricotta salata e il galletto cotto nel tegame con i pomodorini, come facevano le nostre mamme e le nostre nonne".