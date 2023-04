Picnic, laboratori e tanta musica: parte la stagione alla Rocca

Il 1° maggio parte la stagione alla Rocca Malatestiana a cura di Jazzlife in collaborazione con RetropPop Live. Si parte alle 12 con il picnic all’ombra delle Torri a cura del punto ristoro della Rocca, accompagnato dal dj set con musica d’ascolto a cura dei dj Matteo Bocca e Ursus che inizieranno a scaldare l’atmosfera di festa che caratterizza la giornata. Dalle 16 alle 18 l’associazione l’Aquilone di Iqbal realizza un laboratorio creativo per bambini a partecipazione libera e gratuita, accesso senza iscrizione. Per informazioni 392 9888195. Dalle 16.15 la musica diventa protagonista, con alcune eccellenze musicali del territorio e un paio di ospiti di caratura nazionale che si esibiranno sul palco della Rocca per inaugurare una nuova stagione di eventi live per tutte le generazioni, dal cantautorato, ai ritmi sudamericani, dalle ballate folk, alla contemporaneità. Attesissimi The Hormonauts, poi spazio a Emisurela, una piccola orchestra folk a conduzione familiare di Faenza che propone un repertorio tradizionale romagnolo fino ad arrivare alla musica balkanica, alle cumbie colombiane e alle ballads irlandesi. Edgar_Allan_Pop è invece il nome del progetto di cantautorato pop che Enrico Garattoni porta in giro con la band. Un progetto solista iniziato nel 2019 per le strade di Roma ma che fa base in Romagna, tra Savignano sul Rubicone e Cesena, dove cresce e sviluppa la sua passione per la musica e per i testi. Ritmi sudamericani con Carlos Forero e il suo Cumbia Poder, per gli amanti delle sonorità folk e blues il chitarrista cesenate Davide Bosi presenterà alcuni dei suoi brani, mentre Lorenzo Semprini, band leader dei Miami and the Groovers si presenta in chiave acustica chitarra e voce. Infine Tonino 3000 porta in giro il suo spettacolo armato solo di microfono, computer e tastiera laser.