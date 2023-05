Piedibus e ‘bike to work’ I campioni di tutti i giorni

L’arrivo di una tappa del Giro d’Italia a Cesena è certamente uno dei momenti di maggiore attenzione della comunità sul tema della bicicletta e degli spostamenti sostenibili, magari a un ritmo inferiore rispetto a quello della Maglia Rosa, ma in ogni caso in grado di portare benefici, sia a chi pedala, che all’ambiente. Con questo spirito ieri mattina il Comune ha organizzato un evento che si è svolto ai Giardini Pubblici con la conduzione di Roberto Fabbri e la partecipazione del sindaco Enzo Lattuca e dell’assessora alla Mobilità Francesca Lucchi. L’apertura della festa è stata caratterizzata da una lezione ludica sulla sostenibilità, seguita dalle premiazioni: l’attestato è stato consegnato alle bambine e ai bambini che ogni giorno si recano a scuola utilizzando il Piedibus, ai genitori e ai volontari accompagnatori, alle cittadine e ai cittadini aderenti al progetto comunale ‘Bike to work’ (legato a chi si reca al lavoro rinunciando all’auto e utilizzando appunto la bici) e alle classi che hanno partecipato alla campagna Siamo Nati per Camminare. Uisp e cooperativa Controvento hanno invece allietato i giovanissimi presenti predisponendo dei percorsi che univano il divertimento all’educazione stradale e che prevedevano l’utilizzo di biciclette e monopattini, tutti realizzati nell’area del Giardino Pubblico, all’ombra degli alberi e in mezzo a verde, a ulteriore testimonianza dell’importanza di rispettare la natura che ci circonda, per poter beneficiare al meglio dei suoi benefici, ora purtroppo non più scontati. Al termine, tutti i presenti hanno ricevuto i gadget del Giro: cappellini, magliette e bandierine.

l.r.